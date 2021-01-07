В Чугуеве на улице неизвестный с ножом отобрал сумку у женщины: полиция ищет грабителя

07 января 2021 г. 10:20
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В Чугуеве Харьковской области вечером 5 января на женщину было совершено разбойное нападение.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, у дома № 34 на улице Крепостной спуск неизвестный мужчина, угрожая ножом, выхватил из рук потерпевшей сумку.

В сумке заявительницы были личные вещи, телефон, паспорт, ключи от дома, карты и 1000 гривен.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Полиция разыскивает злоумышленника и просит помощи в установлении его личности у граждан.

Также названы приметы нападавшего: на вид ему 36 лет, рост примерно 162 см, он среднего телосложения.

Он был одет в черную шапку, черную куртку, темно-синие джинсы, на лице мужчины была черная маска.

Полицейские просят  водителей предоставить информацию с видеорегистраторов авто, которые были припаркованы или проезжали в период с 21:00 до 21:30 время по улицам Крепостной спуск или Кожедуба в Чугуеве, а также со стационарных камер видеонаблюдения.

Также по поводу любой информации о преступлении в полиции просят обращаться в Чугуевский отдел полиции по телефону 102, 05746-22013 или другим удобным способом.

 

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