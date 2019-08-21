В Чугуеве обрушился исторический памятник - соцсети

В Чугуеве обрушился главный исторический памятник и гордость города - здание Штабов военных поселений.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях, опубликовав соответствующее фото.

По словам очевидцев, происшествие случилось в субботу, 18 августа, около 21:00. Частично обрушилась торцевая стена бокового крыла здания. Дорогу рядом перекрыли из безопасности.

Как сообщается, здание, расположенное на пл. Соборной, 2 – то самое, где выдающийся художник Илья Репин учился рисовать.

«Через 2 недели после юбилей художника.

О необходимости ремонта хотя бы этой стены здания - охраняемого памятника архитектуры, находящегося в государственной собственности, Чугуев кричит давно, но государство с ремонтом не спешит», - отмечается в сообщении.