В Чугуеве пешеход попал под колеса неизвестного авто, водитель скрылся

Сообщение об аварии в городе Чугуеве поступило в полицию 8 декабря около 1:45. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

На место происшествия выезжали работники Чугуевского отдела полиции.

Установлено, что на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» неизвестный автомобиль сбил 21-летнего пешехода, жителя Полтавской области.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в районную больницу.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства и личность водителя устанавливаются.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться в Чугуевский отдел полиции по телефону: 102, (057) 46-220-23 или другим удобным способом.