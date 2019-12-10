В Чугуеве пешеход попал под колеса неизвестного авто, водитель скрылся

10 декабря 2019 г. 17:05
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Сообщение об аварии в городе Чугуеве поступило в полицию 8 декабря около 1:45. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области. 

На место происшествия выезжали работники Чугуевского отдела полиции.

Установлено, что на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» неизвестный автомобиль сбил 21-летнего пешехода, жителя Полтавской области.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в районную больницу.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства и личность водителя устанавливаются.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просят обращаться в Чугуевский отдел полиции по телефону: 102, (057) 46-220-23 или другим удобным способом.

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