В Чугуеве при попытке сделать фото упала с обрыва 13-летняя девочка

14 августа 2018 г. 10:46
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В Чугуеве 13-летняя девочка, пытаясь сделать фото-селфи, упала с обрыва.

Об этом сообщил Региональный медиа-центр МО Украины в Харькове.

Во время патрулирования военнослужащие Военной службы правопорядка Харьковского зонального отдела ВСП услышали крики о помощи от толпы подростков, которые находились вблизи глубокой обрыва.

Как выяснилось, их знакомая, 13-летняя девочка, при попытке сделать свое фото на фоне обрыва, оступилась и упала вниз.

Место падения военные сразу оцепили и отвели остальных детей от опасного места.

Военнослужащие самостоятельно спустились на дно обрыва и нашли девушку, которая не могла самостоятельно передвигаться.

На руках военные вынесли девочку наверх и передали медсестре отделения, которая оказала ей первую медицинскую помощь до прибытия кареты скорой помощи.

Военные, участвовавшие в спасательной операции, получили поощрения от начальства.

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