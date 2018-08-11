В Чугуевском районе полиция приехала на семейную ссору и нашла гранату

Ночью в полицию поступило сообщение о семейной ссоре в Чугуевском районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие по вызову полицейские во время работы на месте происшествия заметили возле дома гранату РГД-5, присыпанную песком.

35-летний местный житель объяснил правоохранителям, что нашел боеприпас в лесу, принес домой и спрятал возле дома без определенной цели.

Боеприпас полицейские изъяли и направили на исследование.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.