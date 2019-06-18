В Чугуевском районе у мужчины изъяли 3 килограмма марихуаны

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские получили информацию о том, что 35-летний житель села Гавриловка выращивает дома коноплю и мак.

В ходе проведения санкционированного обыска квартиры злоумышленника изъято около 3 килограммов марихуаны, 2000 маковых растений и 806 кустов конопли.

Изъятое направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное производство по статье "незаконный посев или незаконное выращивание конопли" УК Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи - ограничение свободы на срок до 3 лет.

Следственные действия продолжаются. Отметим, что мужчина ранее уже был судим.