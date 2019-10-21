В деле по факту смерти мужчины, выпавшего из окна многоэтажки на проспекте Гагарина, разбирается полиция

В деле по факту смерти мужчины, выпавшего из окна многоэтажки, разбирается полиция.

Напомним, накануне сообщалось, что из окна многоэтажки по проспекту Гагарина, 171 выбросился мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об обнаружении тела мужчины у подъезда дома поступила в полицию 20 октября около 10:00.

Прибывшие на место полицейские установили личность погибшего. Им оказался 26-летний житель дома.

Предварительно, мужчина скончался в результате падения с высоты 9 этажа.

Сейчас следствие рассматривает несколько версий гибели харьковчанина.

Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти.

Следователем Слободского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «бытовой несчастный случай».