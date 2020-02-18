В Дергачах из-за неисправности дымохода горел частный дом

18 февраля 2020 г. 10:54
26 просмотров

17 февраля в 10:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: город Дергачи, переулок Парковый, 4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

К месту происшествия прибыло 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистерне.

На момент прибытия пожарных горели деревянные конструкции перекрытия и крыши на площади 40 кв.м.

В 10:44 пожар был локализован, а в 11:04 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - неисправность дымохода.

Отмечается, что за последние несколько дней это уже второй подобный пожар в городе. 15 февраля огнем было повреждено кровельное помещения жилого дома по улице Сковороды, 37.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.