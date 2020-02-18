В Дергачах из-за неисправности дымохода горел частный дом

17 февраля в 10:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: город Дергачи, переулок Парковый, 4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К месту происшествия прибыло 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистерне.

На момент прибытия пожарных горели деревянные конструкции перекрытия и крыши на площади 40 кв.м.

В 10:44 пожар был локализован, а в 11:04 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - неисправность дымохода.

Отмечается, что за последние несколько дней это уже второй подобный пожар в городе. 15 февраля огнем было повреждено кровельное помещения жилого дома по улице Сковороды, 37.