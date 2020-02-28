В Дергачевском районе горела дача

В Дергачевском районе Харьковской области сегодня утром, 28 февраля, произошел пожар в дачном доме садового общества в селе Белашово.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация об этом поступила спасателям 28 февраля в 11:08.

На момент прибытия из Дергачей подразделения пожарных дачный дом горел на площади 50 кв.м.

В 12:15 пожар спасатели локализовали, а в 14:30 полностью ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.