В Дергачевском районе горела дача

28 февраля 2020 г. 16:30
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В Дергачевском районе Харьковской области сегодня утром, 28 февраля, произошел пожар в дачном доме садового общества в селе Белашово.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация об этом поступила спасателям 28 февраля в 11:08.

На момент прибытия из Дергачей подразделения пожарных дачный дом горел на площади 50 кв.м.

В 12:15 пожар спасатели локализовали, а в 14:30 полностью ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

 

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