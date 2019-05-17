В Дергачевском районе мужчина погиб во время ремонта автомобиля

17 мая 2019 г. 10:57
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В Дергачевском районе мужчина погиб во время ремонта автомобиля.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 мая около 12:00 в полицию поступило сообщение от местного жителя поселка Казачья Лопань Дергачевского района о том, что его 59-летний брат возле двора дома по месту жительства проводил ремонтные работы своего прицепа от автомобиля «КАМАЗ». 

Во время подкачки колес одно из них взорвалось и придавило мужчину колесным диском. От полученных травм он погиб на месте.  

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификацией уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «бытовой несчастный случай». 

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

 

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