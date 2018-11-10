В Дергачевском районе поезд насмерть сбил мужчину

9 ноября около 23:30 на платформе железнодорожной станции «Цуповка» в поселке Казачья Лопань Дергачевского района поезд сбил 28-летнего жителя Дергачевского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию поступило сообщение о том, что поезд сообщением «Кривой Рог - Москва» наехал на мужчину, который сидел на рельсах.

Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

Как сообщается, от полученных травм мужчина погиб на месте.

Движение транспорта останавливалось на один час.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.