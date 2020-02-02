В Дергачевском районе произошел пожар в частном домовладении

02 февраля 2020 г. 10:18
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В частном домовладении в Дергачевском районе 1 февраля произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 1 февраля в 12:14 спасателям  поступило сообщение о пожаре в частном доме на двух хозяев, ул. Украинка, 75 а и б в поселке Слатино.

На момент прибытия спасателей огонь распространился по деревянным конструкциям крыши на площадь около 50 кв.м. Также горела внутренняя жилая комната на площади 20 кв.м.

Пожарные сразу стали тушить пламя, и вторую часть дома от огня им удалось спасти.

В 13:20 огонь был локализован. К 16:56 пожарные тушили отдельные очаги горения на крыше и в полостях стен. Жертв и пострадавших нет.

Причину возникновения пожара выясняют.

 

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