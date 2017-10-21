В детском саду Киева похитили младенца

21 октября 2017 г. 10:57
Источник: Новое Время
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Вечером в пятницу, 20 октября, в Киеве в дошкольном учебном заведении №606 похитили двухмесячного младенца, сообщили в полиции.

По информации правоохранителей, отец пошел забирать старшую дочь из детсада и оставил меньшую в коляске под лестницей на первом этаже здания. Спустя несколько минут вернулся и обнаружил пустую коляску.

Очевидица рассказала, что видела подозрительного мужчину, который быстро выходил из здания с грудным ребенком в переносной корзине. Его приметы: одет в черную куртку до колен и черную вязаную шапку. Возраст примерно 30 лет, среднего телосложения, около 180 см роста.

Ребенок был завернут в "конвертик" белого цвета, одет в розовую шапочку на завязках, розовую махровую кофточку, синие ползунки.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюремного заключения. 

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