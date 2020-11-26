В детском саду под Харьковом отравились дети: полиция проводит проверку

В Харьковской области полиция проводит проверку по факту отравления детей в детском саду в городе Дергачи.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об отравлении детей в детском саду поступила в полицию 26 ноября.

Работники полиции установили, что 25 ноября с 8:00 до 16:00 в детском саду находились 10 детей в возрасте 3-4 лет. Вечером малыши ели молочный суп с макаронными изделиями. На следующий день воспитатель группы сообщила директору заведения о том, что шестеро детей отсутствуют.

В телефонном режиме родители рассказали, что малыши нехорошо себя чувствовали. Вечером им стало плохо. Некоторые родители обратились по телефону к семейным врачам для получения консультации.

В полиции отметили, что в настоящее время дети чувствуют себя хорошо. В больницу никто не госпитализирован.

Информация внесена в Единый учет Дергачевского отдела полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.