В Донецкой области убили 14-летнюю девочку, сбежавшую из дома, подозреваемый задержан

В Константиновке Донецкой области через 20 дней после исчезновения нашли тело 14-летней Ирины Лысенко.

По данным прокуратуры области, 13 сентября девушка сбежала из дома.

Через несколько часов после этого на остановке общественного транспорта она познакомилась с 39-летним мужчиной. Во время непродолжительного разговора он предложил ребенку вступить с ним в половую связь.

По словам подозреваемого, после полового акта он испугался, что девушка может обратиться в полицию, поэтому достал из кармана нож и дважды ударил им ее в шею. От полученных травм девушка скончалась на месте, а преступник затащил тело жертвы в камыши у пруда и скрылся.

Нож убийца выброси в воду.

15 сентября мать Ирины обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. Правоохранители создали оперативный штаб и организовали масштабные поиски ребенка. Во время следственных и розыскных мероприятий оперативники установили обстоятельства исчезновения ребенка и вышли на его убийцу.

Как сообщает полиция Донецкой области, подозреваемый оказался гражданином Молдовы, он был ранее был судим за разбойное нападение.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства. Тело погибшей девушки направили на экспертизу. Полиция проверяет факт изнасилования ребенка.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства, которое наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.