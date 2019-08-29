В Дрогобыче найдены тела восьми жертв обрушения дома, в городе объявлен траур

По состоянию на 6 утра 29 августа спасатели продолжают разбирать завалы на месте разрушенного жилого дома в Дрогобыче. Под завалами обнаружили тела восьмерых погибших, среди них есть ребенок.

В то же время в ГСЧС сообщают, что спасли 7 человек, среди которых 5 детей. Пострадавших госпитализировали. Всех жителей пострадавшего дома эвакуировали, им оказывается психологическая помощь.

Отмечается, что поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут продолжаться до окончательного обнаружения всех пропавших людей.

Напомним, в ночь на 28 августа произошло обрушение в четырехэтажном четырехподьездном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области. Сначала в ГСЧС заявили, что обвал произошел вследствие взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной.

В компании «Львовгаз» также опровергли, что взрыв газа мог стать причиной обвала многоэтажки.

В Дрогобыче 29 и 30 августа объявлены днями траура. Президент Украины Владимир Зеленский после трагедии в Дрогобыче заявил о необходимости провести аудит всех жилых домов в стране.

