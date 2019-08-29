 

В Дрогобыче найдены тела восьми жертв обрушения дома, в городе объявлен траур

29 августа 2019 г. 10:14
Источник: УНИАН
102 просмотра

По состоянию на 6 утра 29 августа спасатели продолжают разбирать завалы на месте разрушенного жилого дома в Дрогобыче. Под завалами обнаружили тела восьмерых погибших, среди них есть ребенок.

В то же время в ГСЧС сообщают, что спасли 7 человек, среди которых 5 детей. Пострадавших госпитализировали. Всех жителей пострадавшего дома эвакуировали, им оказывается психологическая помощь.

Отмечается, что поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут продолжаться до окончательного обнаружения всех пропавших людей.

Напомним, в ночь на 28 августа произошло обрушение в четырехэтажном четырехподьездном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области. Сначала в ГСЧС заявили, что обвал произошел вследствие взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной.

В компании «Львовгаз» также опровергли, что взрыв газа мог стать причиной обвала многоэтажки.

В Дрогобыче 29 и 30 августа объявлены днями траура. Президент Украины Владимир Зеленский после трагедии в Дрогобыче заявил о необходимости провести аудит всех жилых домов в стране.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.