В двух районах Харькова нашли старые мины

16 апреля 2019 г. 10:30
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15 апреля группа пиротехников ГСЧС 3 раза выезжала на разминирование обнаруженных в Харькове боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, все сообщения поступили от жителей частного сектора Новобаварского и Холодногорского районов Харькова.

Так, на ул. Немыкина, 11 пиротехники изъяли 3 устаревшие минометные мины диаметром 55 мм, на ул. Кибальчича, 12 - 1 минометную мину диаметром 82 мм, а на ул. Бориса Шрамко, 59 - противотанковую мину ТМ-62.

Кроме того, в этот день пиротехники ликвидировали по 1 снаряду диаметром 76 мм в с. Верхняя Орелька на Первомайщине и в с. Ольховатка на Балаклейщине.

Все боеприпасы обезвредили в специально отведенных местах вне населенных пунктов путем подрыва.

Пострадавших нет.

 

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