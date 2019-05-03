В двух районах Харьковской области нашли более 250 боеприпасов

2 мая пиротехническая группа ГСЧС дважды выезжала для разминирования боеприпасов времен Второй мировой войны, которые обнаружили в Лозовском и Купянском районах области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины, всего за сутки пиротехники обезвредили 261 боеприпас, среди которых были 250 артснарядов разного калибра и 11 минометных мин калибра 82мм.

Наибольшее количество взрывоопасных предметов было обнаружено в балке около села Краснопавловка Лозовского района.

Там пиротехники изъяли, а затем уничтожено 233 боеприпаса времен Второй мировой войны.

В ГСЧС предостерегают: поскольку взрывы боеприпасов очень опасны, рекомендуется не касаться найденных подозрительных предметов, не выкапывать их, не перемещать, не прятать, не выбрасывать, не разбирать, а не поджигать и тому подобное. При обнаружении боеприпасов или предметов, похожих на них следует немедленно сообщить об этом в ГСЧС по номеру «101».