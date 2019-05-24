В Двуреченском районе вор оставил жителей без интернета и мобильной связи

24 мая 2019 г. 8:15

Изюмская прокуратура доказала в суде вину 28-летнего мужчины в краже с проникновением на одной из базовых станций мобильной связи Двуречанского района.

По данным пресс-службы прокуратуры Харьковской области, инцидент произошел вблизи одного из сел района в феврале 2019 года.

Злоумышленник - бывший инженер по организации, эксплуатации и ремонта базовых станций мобильной связи одного из операторов, на собственном автомобиле ночью приехал к станции, повредил металлический забор, проник на территорию, отключил сигнализацию и с помощью отмычки открыл металлические шкафы управления башней.

Оттуда злоумышленник похитил 12 аккумуляторных батарей стоимостью почти 110 тысяч гривен. Из-за этого без мобильной связи и интернета остались около тысячи жителей района.
 
Разоблачили злоумышленника при попытке вывезти похищенное. Учитывая искреннее раскаяние, активное способствование раскрытию преступления и полное возмещение нанесенного ущерба, Двуреченский районный суд области назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

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