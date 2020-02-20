В гараже частного домовладения сгорел автомобиль, пострадал мужчина

В селе Казачья Лопань Дергачевского района Харьковской области загорелся автомобиль, стоявший в гараже частного домовладения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о данном пожаре поступила спасателям 19 февраля в 23:33.

Как было установлено на момент прибытия спасателей, в гараже горел автомобиль «Fiat Fiorino» 2008 г.в. на площади около 5 кв.м.

Во время пожара получил незначительное отравление угарным газом 30-летний хозяин домовладения, который в одиночку пытался выкатить автомобиль из гаража. Однако от дальнейшей госпитализации пострадавший мужчина отказался.

В 23:55 пожар спасатели локализовали, в 00:18 полностью ликвидировали. Причину и ущерб устанавливают.