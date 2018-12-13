В гаражном кооперативе горели два авто (фото)

Пожар произошел сегодня ночью, 13 декабря, на территории гаражного кооператива по улице Есенина,

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, там горел легковой автомобиль «Citroen С-3». На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 5 кв.метров, то есть авто горело почти все.

В результате от высокой температуры пострадал другой легковой автомобиль «Renault Megane», стоявший рядом. Благодаря оперативному вмешательству спасателей угроза его возгорания было ликвидирована вовремя.

В 2:55 пожар локализован и в 03:35 ликвидирован. Пострадавших нет.