В гаражном кооперативе на ХТЗ нашли боеприпас

22 октября 2020 г. 14:36
1 просмотр

В гаражном кооперативе, который находится в Индустриальном районе Харькова, нашли артиллерийский снаряд.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 21 октября в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в гаражном кооперативе «Экипаж» на улице Граковской, 2 обнаружен артиллерийский снаряд калибра 100 мм времен Второй мировой войны.

На место прибыла группа пиротехников аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС.

Специалисты изъяли данный боеприпас и обезвредили путем контролируемого подрыва вне города на специальной подрывной площадке.

Пострадавших нет.

Также место находки пиротехники обследовали на предмет наличия других взрывоопасных предметов, однако ничего больше обнаружено не было.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53