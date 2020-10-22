В гаражном кооперативе на ХТЗ нашли боеприпас

В гаражном кооперативе, который находится в Индустриальном районе Харькова, нашли артиллерийский снаряд.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 21 октября в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в гаражном кооперативе «Экипаж» на улице Граковской, 2 обнаружен артиллерийский снаряд калибра 100 мм времен Второй мировой войны.

На место прибыла группа пиротехников аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС.

Специалисты изъяли данный боеприпас и обезвредили путем контролируемого подрыва вне города на специальной подрывной площадке.

Пострадавших нет.

Также место находки пиротехники обследовали на предмет наличия других взрывоопасных предметов, однако ничего больше обнаружено не было.