В гаражном кооперативе на Немышле, пытаясь потушить горящий автомобиль, пострадал мужчина

08 января 2020 г. 16:24
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В Немышлянском районе Харькова  сегодня днем, 8 января, произошел пожар в гаражном кооперативе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сегодня в 12:07 спасателям поступил вызов на пожар в гаражном кооперативе «Радист» на ул. Балканской, 13.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен гаражный бокс, в котором также горел автомобиль «ВАЗ 2121 Нива».

Площадь горения составляла 25 кв.м.

В результате попыток самостоятельно потушить огонь пострадал 37-летний мужчина.

 Он получил ожоги и был госпитализирован в 4-ю городскую больницу.

В 12:47 пожар локализован и в 13:52 ликвидировали.

Спасатели смогли предотвратить распространение огня на соседние гаражные боксы.

Причина возникновения пожара выясняется.

 

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