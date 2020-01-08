В гаражном кооперативе на Немышле, пытаясь потушить горящий автомобиль, пострадал мужчина

В Немышлянском районе Харькова сегодня днем, 8 января, произошел пожар в гаражном кооперативе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сегодня в 12:07 спасателям поступил вызов на пожар в гаражном кооперативе «Радист» на ул. Балканской, 13.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен гаражный бокс, в котором также горел автомобиль «ВАЗ 2121 Нива».

Площадь горения составляла 25 кв.м.

В результате попыток самостоятельно потушить огонь пострадал 37-летний мужчина.

Он получил ожоги и был госпитализирован в 4-ю городскую больницу.

В 12:47 пожар локализован и в 13:52 ликвидировали.

Спасатели смогли предотвратить распространение огня на соседние гаражные боксы.

Причина возникновения пожара выясняется.