В Германии самолет с людьми застрял на дереве

26 мая 2019 г. 13:21
Источник: Корреспондент.net
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На западе Германии небольшой двухместный самолет Tecnam-92 застрял в кроне дерева на высоте приблизительно 10 метров.

Он был  в перевернутом положении.

Находившиеся на борту самолета два человека были вынуждены провести в нем несколько часов.

Как сообщает издание Bild, инцидент произошел в коммуне Хольцвиккеде на федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Также были опубликованы фото с места происшествия.

Предполагается, что самолет снесло на деревья сильным порывом ветра.

Отмечается, что 56-летний пилот и его спутница не пострадали.

Владелец самолета оценил ущерб, нанесенный транспортному средству, в 130 тысяч евро.

 

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