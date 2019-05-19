В Гондурасе самолет упал в океан - пятеро туристов погибли

Пятеро иностранных туристов погибли в Гондурасе в минувшую субботу, когда самолет, в котором они летели, упал в океан, сообщили местные власти.

Частный самолет Piper PA-32-260, выполнявший рейс между популярным у туристов из США, Канады и Европы островом Роатан в Карибском море и портовым городом Трухильо.

Из пяти погибших туристов четверо - канадцы, гражданство еще одного пока не установлено.

Самолет рухнул в океан вскоре после вылета из Роатан, о причинах и обстоятельствах аварии пока не сообщается.