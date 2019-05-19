В Гондурасе самолет упал в океан - пятеро туристов погибли

19 мая 2019 г. 11:34
Источник: Интерфакс-Украина

Пятеро иностранных туристов погибли в Гондурасе в минувшую субботу, когда самолет, в котором они летели, упал в океан, сообщили местные власти.

Частный самолет Piper PA-32-260, выполнявший рейс между популярным у туристов из США, Канады и Европы островом Роатан в Карибском море и портовым городом Трухильо.

Из пяти погибших туристов четверо - канадцы, гражданство еще одного пока не установлено.

Самолет рухнул в океан вскоре после вылета из Роатан, о причинах и обстоятельствах аварии пока не сообщается.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.