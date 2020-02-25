В Харькове бешеный кот напал на двух женщин. Откуда берется бешенство и как уберечь себя и своего питомца от смертельной болезни

В одном из домов по улице Циолковского, что находится в Основянском районе города, домашний кот внезапно набросился на свою хозяйку, а затем укусил еще одну женщину, которая как раз проходила неподалеку.

Поведение животного показалась женщине подозрительным, и она сразу обратилась к специалистам. И, как выяснилось позже, сделала это совсем не зря, ведь животное оказалось смертельно опасным.

Ольга Голубева, пресс-секретарь КП «Центр обращения с животными»

Через буквально 2-3 дня, после того как кот укусил девушку, кот погиб. Тело кота отправили на экспертизу в специализированное учреждение , где они уже, проведя исследование, установили факт бешенства. Теперь в Основянском районе, там, где был ареал обитания животного, объявлен карантин сроком на два месяца.

Неподалеку, говорят местные жители, находится лес, откуда в их дворы часто прибегают лисы. Именно они, уверяют люди, и становятся переносчиками болезни.

Сейчас специалисты проводят мероприятия по ликвидации очага бешенства - сразу после инцидента всем домашним котам и собакам были сделаны прививки от бешенства. Харьковская служба по отлову животных работает сейчас и с бездомными четверолапыми в районе.

Александр, местный житель

У нас тут лис расплодилось столько, что это просто караул. Я сам местный житель, я там живу, в лес хожу постоянно. Лис очень много.

Анатолий Кириллович, пенсионер

Приезжали, делали прививки - сразу после этого случая. Приехали, сделали прививки всем кошечкам и всем собакам, т.е. ветслужба приезжала, да.

В центре обращения с животными говорят, что не только коты и собаки, которые живут в частных домах, входят в группу риска, но и те, что живут в квартирах, если с хозяевами выезжают на природу или на дачу. Поэтому главный врач Центра обращения с животными советует в случае укуса домашнего животного все же обратиться в больницу, чтобы обезопасить себя от смертельной болезни.

Елена Лаптий, главный врач КП «Центр обращения с животными»

Если животное нанесло покус, и в течение 10 дней произошел внезапный надеж, труп животного доставляется в лабораторию для дальнейшего исследования на подтверждения бешенства. Владелец такого животного немедленно должен обратиться в соответствующее медучреждение за помощью.

Основянский район уже не впервые сталкивается с карантинами из-за бешенства. Специалисты говорят, что все из-за того, что далеко не все жители ответственно относятся к прививке своих животных. Ведь делать его нужно систематически - раз в год.