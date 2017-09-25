В Харькове боец АТО подорвал себя гранатой

25 сентября 2017 г. 9:25
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Информация о происшествии поступила к правоохранителям накануне, в 20:30.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, жители 16-этажного дома на улице Мохначанская, 83 услышали взрыв.

Как выяснилось, в подъезде дома между 7 и 8 этажом на пожарной лестнице было обнаружено тело мужчины.

23-летний житель дома подорвал себя гранатой. Также было установлено, что потерпевший в прошлом году вернулся из зоны АТО. С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты Ф-1.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
 

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