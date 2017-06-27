В Харькове будут судить иностранца за убийство харьковчанина

Харьковская местная прокуратура №1 передала в Ленинский районный суд г.. Харькова обвинительный акт по 24-летнего иностранца, которого подозревают в убийстве харьковчанина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, мужчине инкриминируется совершение законченного покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что в апреле текущего года подозреваемый находился в кафе возле Южного вокзала. Там у него возник спор с одним из посетителей. Злоумышленник предложил мужчине выйти из помещения и выяснить отношения. На улице подозреваемый достал из кармана раскладной нож и более 20 раз ударил мужчину в лицо и грудь. После совершения преступления скрылся. Чем выбросил ", - рассказала К. Шевцова.

От полученных травм мужчина скончался. Злоумышленника задержали по "горячим следам".

По ходатайству прокуратуры суд принял подозреваемого под стражу.