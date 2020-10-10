В Харькове будут судить интернет-мошенника

Следователи Харькова направили в суд уголовное производство в отношении интернет-мошенника, в результате противоправных действий которого пострадали 36 человек.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, правоохранители установили, что 44-летний мужчина с использованием электронно-вычислительной техники через Интернет-сайт, специализирующийся на продаже садово-строительного инструмента, завладел денежными средствами покупателей на общую сумму более 107 тыс. гривен.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений. Уголовное дело направлено в суд. Злоумышленнику грозит до 3 лет тюрьмы.