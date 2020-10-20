В Харькове будут судить проректора университета

20 октября 2020 г. 17:48
Источник: РБК-Украина
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В Харькове проректор одного из университетов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Речь идет о предоставлении в аренду помещений, которые находятся на балансе университета. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас обвинительный акт уже находится на рассмотрении в суде.

"Руководители университета, используя свое служебное положение, требовали от частного предпринимателя 300 тысяч гривен неправомерной выгоды за заключение договора аренды помещений, находящихся на балансе университета", - говорится в версии следствия.

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