В Харькове будут судить проректора университета

В Харькове проректор одного из университетов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Речь идет о предоставлении в аренду помещений, которые находятся на балансе университета. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас обвинительный акт уже находится на рассмотрении в суде.

"Руководители университета, используя свое служебное положение, требовали от частного предпринимателя 300 тысяч гривен неправомерной выгоды за заключение договора аренды помещений, находящихся на балансе университета", - говорится в версии следствия.