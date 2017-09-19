В Харькове горел склад полипропелена

19 сентября 2017 г. 16:52

Информация  о пожаре в производственно-складском здании по проспекту Гагарина, 360-Б поступила сегодняя ночью.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украині вХарькоской области, данное предприятие занималось переработкой сырья полипропилена.

По прибытию к месту происшествия было установлено, что в железобетонной производственно-складском здании и рядом с ней горели деревянные поддоны, на которых находились мешки с гранулами полипропилена. Общая площадь пожара составила 70 кв.м.

В 1:19 распространение огня было локализовано. В 2:41 спасатели полностью ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

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