В Слободском районе горела квартира в пятиэтажке

10 января 2019 г. 11:46
156 просмотров

10 января в 8:36 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом 9-этажном доме на пр. Героев Сталинграда, 146 г в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, очевидцы сообщали о возгорании в квартире на 5-м этаже.

На момент прибытия спасателей в одной из комнат и на балконе горели домашние вещи и кровать на площади 15 кв.м.

Пожарные локализовали в 08:55 пожар и окончательно ликвидировали пожар в 9:41.

В результате возгорания никто не пострадал.

Причину возникновения возгорания выясняют. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.