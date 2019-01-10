В Слободском районе горела квартира в пятиэтажке

10 января в 8:36 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом 9-этажном доме на пр. Героев Сталинграда, 146 г в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, очевидцы сообщали о возгорании в квартире на 5-м этаже.

На момент прибытия спасателей в одной из комнат и на балконе горели домашние вещи и кровать на площади 15 кв.м.

Пожарные локализовали в 08:55 пожар и окончательно ликвидировали пожар в 9:41.

В результате возгорания никто не пострадал.

Причину возникновения возгорания выясняют.