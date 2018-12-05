В Харькове горели автомобили

4 декабря о 11:24 спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Skoda Octavia» на проспекте Юбилейном, 54-б в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей из-под капота авто шел дым и вырывался огонь - моторный отсек горел на площади 1,5 кв.м.

В 11:37 пожарные пеной локализовали пожар, и окончательно ликвидировали его в 12:07.

В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Также сегодня, 5 декабря, в 2:43 на проезжей части ул. Гвардейцев Широнинцев напротив дома №22 во время движения загорелся моторный отсек легковушки «Daewoo Lanos».

На момент прибытия пожарных огонь успел распространиться на площадь 2 кв.м.

Также с помощью пены пожар спасатели локализовали в 2:53 и через 5 минут ликвидировали.

Причину этого возгорания устанавливают специалисты.

Пострадавших в результате данного происшествия нет.

Напомним, 3 декабря также на Салтовке загорелся автомобиль. При тушении пожара пострадал его владелец. Мужчина получил ожоги рук.