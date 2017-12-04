В Харькове горели многоэтажки

04 декабря 2017 г. 11:59
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3 декабря в 10:36 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом девятиэтажном доме на пр. Тракторостроителей, 162 б в Харькове, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Прибывшие на место спасатели увидели, что с балкона квартиры на первом этаже идет густой дым.

В задымленной квартире спасатели обнаружили женщину 1986 года рождения. Ее вывели на свежий воздух и передали медикам скорой помощи. Женщину с отравлением продуктами горения госпитализировали.

В квартире горел коридор, кладовая и домашние вещи. Площадь пожара составила 6 кв.м.

В 10:50 спасатели локализовали огонь, о 11:28 - ликвидировали.

Причина пожара устанавливается.

Еще один пожар произошел в тот же день в 16:35 в подвале жилой шестиэтажки на ул. Мира, 14.

В подвале дома горел мусор на площади 5 кв.м.

Из подвала спасатели эвакуировали двух мужчин, 1968 и 1973 года рождения, они не пострадали.

Пожар потушили в 17:23.По предварительным данным возгорание произошло из-за неосторожности при обращении с огнем.

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