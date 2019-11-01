В Харькове грабитель вынес из супермаркета продукты на 2 тысячи гривен

01 ноября 2019 г. 11:00
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В Харькове полицейские задержали грабителя, который в супермаркете завладел продуктами на сумму более 2000 гривен.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию  поступило сообщение, что в одном из супермаркетов в Основянском районе города  мужчина завладел продуктами питания. Злоумышленник сложил их в корзину и прошел мимо кассы на выход, не реагируя на требование охраны остановиться и рассчитаться за товар.

За совершение данного преступления полицейские задержали ранее судимого 23-летнего мужчину.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет.

 

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