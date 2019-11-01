В Харькове ищут пропавшего 15-летнего подростка

01 ноября 2019 г. 12:43
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В Харькове разыскивают пропавшего Владислава Еременко, 2004 года рождения. 

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, парень 31 октября около 17:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. 

Подросток имеет рост 160 см, худощавое телосложение, волосы светлые.

Пропавший был одет в куртку темно-серого цвета, темные спортивные штаны, бейсболку черного цвета и черные кроссовки.

Владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом полицейские просят сообщить её в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным способом.

 

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