 

В Харькове искали взрывчатку в зданиях облсовета и университета Каразина

19 сентября 2019 г. 22:00
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Правоохранители проверили информацию о заминировании ВУЗа и госучреждения в центре Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня, 19 сентября, в полицию поступила информация о закладке взрывчатки в Харьковском университете имени Каразина на площади Свободы и здания Харьковского облсовета на улице Сумской.

По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп Шевченковского и Киевского отделов полиции, а также специалисты взрывотехнического управления полиции.

Всего эксперты осмотрели 25000 кв. метров помещений и 3000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 150 человек. Никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

Информация зарегистрирована в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

 

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