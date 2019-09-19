В Харькове искали взрывчатку в зданиях облсовета и университета Каразина

Правоохранители проверили информацию о заминировании ВУЗа и госучреждения в центре Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня, 19 сентября, в полицию поступила информация о закладке взрывчатки в Харьковском университете имени Каразина на площади Свободы и здания Харьковского облсовета на улице Сумской.

По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп Шевченковского и Киевского отделов полиции, а также специалисты взрывотехнического управления полиции.

Всего эксперты осмотрели 25000 кв. метров помещений и 3000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 150 человек. Никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

Информация зарегистрирована в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.