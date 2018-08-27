В Харькове из магазина электроники на Сумской украли 20 мобильных телефонов

27 августа в 03-44 в полицию поступило сообщение о краже из магазина на улице Сумской в Харькове.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по предварительной информации, неизвестный разбил окно магазина и похитил из него 20 мобильных телефонов.

На место выезжала следственно-оперативная группа подразделения.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Полицейские устанавливают лицо, причастное к совершению преступления.