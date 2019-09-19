 

В Харькове из-за сильного ветра упали несколько деревьев

19 сентября 2019 г. 15:23
1 просмотр

В Харькове из-за непогоды упали несколько деревьев.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, в результате сильного ветра одно дерево упало вчера, 18 сентября, на объекте зеленого хозяйства, и два – на придомовых территориях.

В Департаменте жилищного хозяйства уточнили, что на придомовых территориях упало два дерева - на ул. Рыбалко, 38 и Салтовскому шоссе, 114. Сегодня их распилят и вывезут.

Как отметили в Департаменте коммунального хозяйства, большая ветка упала вдоль дороги в районе ул. Героев Труда, 32, а дерево - на перекрестке пр. Гагарина и Мерефянского шоссе в сторону аэропорта. Его уже распилили и вскоре вывезут. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.