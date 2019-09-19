В Харькове из-за сильного ветра упали несколько деревьев

В Харькове из-за непогоды упали несколько деревьев.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, в результате сильного ветра одно дерево упало вчера, 18 сентября, на объекте зеленого хозяйства, и два – на придомовых территориях.

В Департаменте жилищного хозяйства уточнили, что на придомовых территориях упало два дерева - на ул. Рыбалко, 38 и Салтовскому шоссе, 114. Сегодня их распилят и вывезут.

Как отметили в Департаменте коммунального хозяйства, большая ветка упала вдоль дороги в районе ул. Героев Труда, 32, а дерево - на перекрестке пр. Гагарина и Мерефянского шоссе в сторону аэропорта. Его уже распилили и вскоре вывезут.