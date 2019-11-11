Избили секретаря Харьковской епархии УПЦ КП - епископ

В Харькове избили секретаря Харьковской епархии УПЦ КП игумена Даниила. Об этом на своей странице в Facebook написал епископ УПЦ КП Илья Зеленский.

«На секретаря Харьковской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата игумена Даниила (Лисовина) было осуществлено бандитское нападение прямо в епархиальном управлении», - написал епископ.

По его словам, 7 ноября среди бела дня трое неизвестных напали на священника, когда он зашел в Харьковское епархиальное управление на улице Белинского, 20, и жестоко его избили.

Епископ считает, что нападение на игумена имело своей целью запугивание, потому как ничего из вещей не было взято, и при избиении нападавшие выкрикивали угрозы в адрес Церкви и отца Даниила.

«Несколько часов отец Даниил находился без сознания. Сейчас он госпитализирован и находится в четвертой городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи», - сообщил епископ.

По его сведениям, в больнице пострадавшему была оказана необходимая помощь, проведена томография, зафиксированы побои и вызвана полиция, у батюшки взяли показания и составили протокол.

Данное происшествие занесено в Единый реестр досудебных расследований.

Также епископ отмечает, что полиция зафиксировала факт, что раннее в адрес отца Данила уже поступали угрозы, неоднократно срывались объявления о богослужении в епархиальном управлении, а также происходили акты хулиганства и вандализма.

По информации Ильи Зеленского, ранее в этом здании располагалась Свято-Успенская община УПЦ Киевского Патриархата, зарегистрированная еще в 1998 году. И с тех пор отец Даниил был настоятелем этой общины. С этого года он назначен секретарем епархии.

«Ситуация резко обострилась после рейдерского захвата ПЦУ епархиального управления УПЦ Киевского Патриархата в Харькове, расположенного по улице Семинарской, 4, и здания принадлежащего Киевскому Патриархату по улице Танкопия, 8-а. И поэтому мы вынуждены были епархиальное управление перенести в здание на Белинского, 20. Мы не хотим зря никого обвинять в данном нападении, а только надеемся на объективное расследование следственными органами полиции данного события и объективного и справедливого отношения со стороны судей», - подытожил епископ.