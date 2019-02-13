В Харькове ледяная глыба, упавшая с крыши, разгромила вернаду и едва не убила пенсионерку

Огромная глыба льда сегодня чуть не убила 93-летнюю пенсионерку Аллу Степанову. Когда масса изо льда и мокрого снега полностью разгромила ее веранду, женщина только что вышла из нее.

Сейчас пенсионерка немного отошла, пытается держать себя в руках, но не может даже выйти снова на улицу, чтобы поговорить с журналистами, не говоря уж про то, чтобы расчистить завалы, так что позвала на помощь внука Андрея.

Он говорит, что лед, который каждый год намерзает на крыше, никто убирать не хочет.

Андрей, внук пострадавшей



Мы уже обращались и в 1562 звонили, ходить вот тут невозможно, потому что страшно, вот даже, ленточки повесили. Звонили и в ЖЭК. Развалило пристройку, мы ее летом ремонтировали, потому что прошлой зимой тоже падала сосулька. - А як себе почуває бабуся? - Та бабуся ничего, оптимистично, она как раз за 15 минут до этого выходила кормить птичек, у нее тут кормушка была



Сосед Степановой, Олег, говорит, что перед этим, вечером, он как раз говорил про опасность с жителями дома. Еще тогда он видел, что вот-вот и лед упадет. Тут он висел несколько недель, потихоньку сползая вниз.

Олег, сосед пострадавшей



Висела вот эта глыба, начиная с края крыши и вот до этого края. Она выдвигалась и выдвигалась, и наверное, вот в полтора метра выдвинулась. И толщиной она была сантиметров 40. Машину ставил, и разговаривали, что вот она оторвется, просто видно было, что она вот-вот уже, на подходе. Они вот сюда приходят, ленточки вешают, пишут «опасная зона» - они что, не видят? Они все видят, просто никто не хочет заниматься этим



Этот дом находится на балансе 12-го участка Жилкомсервиса. Однако там нет ни начальника, ни инженера. На месте только бухгалтер Елена. Она беспокоится, что не может ничего сказать по поводу этого случая и что-то посоветовать бабушке.

Елена, бухгалтер



Я не могу вам ответить, я ведь бухгалтер, а это технический вопрос.



Елена долго пытается дозвониться хотя бы к кому-то, однако ей так никто и не отвечает.

Хотя в мэрии уже не один раз сообщали, что альпинистов на весь город только 180 человек, и работать они могут только днем.

Так что вопрос внука Андрея о том, почему на их вызов так никто и не приехал, и кто это все будет убирать, остается открытым.