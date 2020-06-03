В Харькове минировали школу

Харьковские полициейские проверили информацию о минировании учебного заведения в Харькове. Как сообщили в ГУ Нацполиции правоохранители обследовали территорию школы и эвакуировали 25 работников заведения. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

Сегодня, 3 июня, в Слободской отдел полиции обратился директор общеобразовательной школы с заявлением о том, что на его электронный адрес поступило сообщение о минировании учебного заведения. На улицу Плехановскую выезжала следственно-оперативная группа, руководители Слободского отдела полиции и специалисты взрывотехнической службы.

Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Лицо, сделавшее ложное сообщение о событии, устанавливается.