В Харькове минировали школу

03 июня 2020 г. 15:47
59 просмотров

Харьковские полициейские проверили информацию о минировании учебного заведения в Харькове. Как сообщили в ГУ Нацполиции правоохранители обследовали территорию школы и эвакуировали 25 работников заведения. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

Сегодня, 3 июня, в Слободской отдел полиции обратился директор общеобразовательной школы с заявлением о том, что на его электронный адрес поступило сообщение о минировании учебного заведения. На улицу Плехановскую выезжала следственно-оперативная группа, руководители Слободского отдела полиции и специалисты взрывотехнической службы.

Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Лицо, сделавшее ложное сообщение о событии, устанавливается.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53