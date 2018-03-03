В Новобаварском районе мужчина едва не убил своего брата

03 марта 2018 г. 11:16
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В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Власенко в Харькове произошла ссора, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие по адресу полицейские установили, что после распития алкоголя  поссорились братья.

В результате конфликта 34-летний харьковчанин ударил брата ножом.

Начальник Новобаварского отдела полиции Сергей Денисенко сообщил, что злоумышленнику вручено уведомление о подозрении в совершении покушения на убийство, его взяли под стражу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

 

 

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