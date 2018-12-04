В Харькове мужчина покончил жизнь самоубийством

04 декабря 2018 г. 14:17
80 просмотров

В полицию 2 декабря в 14.35 поступила информация о том, что на улице Познанской в Харькове в своей квартире  покончил жизнь самоубийством 51-летний мужчина.

Об этом сообщили пользоветли соцсетей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, прибывшая по адресу следственно-оперативная группа полиции выяснила, что при жизни погибший неоднократно высказывал намерения свести счеты с жизнью, злоупотреблял алкогольными напитками.

2 декабря мужчина закрылся в своей комнате и перерезал себе вены на руках и на горле.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Проверка продолжается.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.