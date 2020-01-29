В Харькове мужчина устроил погром в храме

На этом видео неизвестный мужчина портит имущество храма Жен-Мироносиц, а прихожане пытаются его успокоить. Достается иконам и подсвечникам. Под горячую руку попадают даже несколько людей. Впрочем, вспышка гнева достаточно быстро проходит. Когда приехали полицейские, мужчина уже спокойно сидел в сторонке, рассказывает инспектор патрульной полиции Дмитрий Гайдук.

Дмитрий Гайдук, инспектор УПП в Харьковской обл.

Коли патрульні прибули на місце пригоди, чоловік вів себе спокійно, пішов на контакт з поліцейськими. Свою вихідку пояснив тим, що йому стало сумно, і він в такий спосіб вирішив себе розважити.

Далее дебошира передали следователям, которые установили личность задержаного. Им оказался 34-летний мужчина, который страдает психическими расстройствами. Карета скорой помощи доставила его в специализированное лечебное учреждение. Тем временем, полицейские выяснили, что этот гражданин ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей, говорит главный специалист отдела коммуникации ГУ НП в Харьковской области Ольга Грабар.

Ольга Грабар, глав. специалист отдела коммуникации ГУ НП в Хар. обл.

У жовтні 2018-го року, неподалік митного поста "Гоптівка", він погрожував себе підірвати в автомобілі таксі. За розпорядженням керівника обласного главку поліції, в дію був введений спеціальний план "Грім".

Тогда, после длительных переговоров, полицейским удалось открыть двери машины и задержать мужчину. В пакете, где, как бы, находилась взрывчатка, нашли только религиозную литературу. Тогда его также госпитализировали в психиатрическую больницу. Касаемо нарушителя открыли криминальное производство по ч. 1, ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. В январе прошлого года следователи направили все материалы в суд. Рассмотрение этого дела длится до сих пор. Что касается последних событий - мужчине вменили ст. 94 (виды принудительных мероприятий медицинского характера) Уголовного кодекса Украины.