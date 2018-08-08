В Харькове на дороге женщине повредили колеса на автомобиле (видео)

Сегодня, 8 августа, около 9 часов утра патрульным поступил вызов на ул. Маршала Бажанова от женщины, которая сообщила, что неизвестный на автомобиле проткнул ножом колесо ее авто «Пежо» и уехал.

Об этом сообщили в Секторе пресс-службы Управления патрульной полиции Харьковской области.

Прибывшие на место полицейские отобрали у женщины-водителя автмомбиля «Пежо» заявление и объяснение события.

Материалы патрульные передали в Киевский отдел полиции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Видео инцидента опубликовал пользователь Фейсбук в одной из харьковских групп.