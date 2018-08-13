В Харькове на улице мужчина пытался убить харьковчанина разбитой бутылкой

12 августа в полицию поступила информация о том, что неизвестный мужчина разбитой бутылкой нанес телесные повреждения 37-летнему харьковчанину, которого с резаной раной шеи доставили в больницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

За совершение преступления правоохранители задержали 71-летнего местного жителя.

Полицейские установили, что в тот день возле кафе на улице Академика Волкова между двумя незнакомыми мужчинами возникла ссора.

Во время конфликта 71-летний злоумышленник горловиной от разбитой стеклянной бутылки ударил потерпевшего в область шеи.

В настоящее время пострадавший находится в Харьковской областной клинической больнице. Медики оценивают состояние его здоровья как стабильное.

Следственным внесены сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.