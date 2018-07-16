В Харькове на улице на женщину напал грабитель

В полицию обратилась 61-летняя женщина и рассказала, что когда она вечером прогуливалась в парке недалеко от своего дома, к ней неожиданно подошел неизвестный мужчина, ударил, выхватил из рук сумку с личными вещами и убежал.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По предоставленным потерпевшей приметам патрульные задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 52-летний мужчина.
Вещественные доказательства полицейские изъяли.
Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному злоумышленнику грозит наказание до 6 лет лишения свободы.