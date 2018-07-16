В Харькове на улице на женщину напал грабитель

16 июля 2018 г. 11:58

В полицию обратилась 61-летняя женщина и рассказала, что когда она вечером прогуливалась в парке недалеко от своего дома,  к ней неожиданно подошел неизвестный мужчина, ударил, выхватил из рук сумку с личными вещами и убежал.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предоставленным потерпевшей приметам  патрульные  задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 52-летний мужчина.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному злоумышленнику грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

 

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