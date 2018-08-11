В Харькове на улице Танкопия - пожар в многоэтажке

В Харькове на ул.Танкопия 11/2, (Новые Дома) в жилом доме произошел пожар.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, произошел взрыв газа.

По словам очевидцев, погиб один мужчина. Пострадало 4 Квартиры. Несколько человек обратились к медикам.

Как сообщил помощник начальника облуправления ГСЧС Харьковской области Игорь Лупандин, сообщение о пожаре в дежурную часть поступило сегодня в 15:21. На место пожара направлены три отделения на автоцистернах и отделение пожарной команды. По предварительным данным, все произошло в квартире на первом этаже.

Сейчас идет эвакуация жильцов, спасатели делают обход по всем квартирам.

Площадь пожара составляет около 30 квадратных метров.

Подробности уточняются.