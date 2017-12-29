В Харькове неизвестные напали на водителя, разбили авто и украли 30 тысяч долларов

29 декабря 2017 г. 16:43
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Информация о разбое поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 28 декабря около 20:00.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, 21-летний потерпевший рассказал, что в этот вечер он на своем автомобиле "Форд" ехал по делам. Во время движения, на перекрестке улицы Академика Проскуры и Белгородского шоссе, он был заблокирован транспортным средством "Ауди", из которого вышли трое неизвестных в масках. Нападавшие разбили молотком стекла в автомобиле заявителя и вытащили пострадавшего и пассажира на улицу. В дальнейшем, неизвестные под угрозой применения физического насилия, забрали у него 30 тыс. долларов США. После чего скрылись с места происшествия.

В городе Харькове и области вводился план "Сирена". В результате нападения, потерпевшего и его товарища доставили в больницу с ушибами. Их жизни ничего не угрожает. После оказания медицинской помощи они отпущены домой

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.187 (разбойное нападение) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицией проводятся все необходимые мероприятия на установление лиц, совершивших данное преступление, и место их нахождения.

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